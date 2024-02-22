Россия угрожала сбить самолет НАТО: стали известны резонансные подробности

Это уже не первый подобный инцидент

Россия угрожала сбить над Черным морем французский самолет. Инцидент произошел в январе этого года.

Об этом в эфире радиостанции RTL рассказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню пишет BILD. По его словам, французский самолет патрулировал международное воздушное пространство над Черным морем.

Лекорню подчеркнул, что Россия повела себя "особенно агрессивно" и пригрозила его сбить. По словам министра, это напоминает поведение СССР в разгар холодной войны и объясняется неудачами в Украине.

"Если приводить конкретный пример, месяц назад российская система управления воздушным движением угрожала сбить французский самолёт в Черном море. Мы находились в свободной международной зоне, где проводим патрулирование. Поведение России в 2024 году не имеет ничего общего с тем, что мы видели в 2022 году и, конечно, до агрессии в Украине", — сказал Лекорню.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре 2022 года российские пилоты едва не сбили британский самолет RC-135 над Черным морем. Один из российских самолетов приблизился к нему на расстояние до пяти метров. В его отчете Пентагона было указано, что российский самолет на расстоянии выпустил ракету, хотя с британским RC-135 не сближался.