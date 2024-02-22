Росія погрожувала збити літак НАТО: стали відомі резонансні подробиці

Це вже не перший подібний інцидент

Росія погрожувала збити над Чорним морем французький літак. Інцидент стався у січні цього року.

Про це в ефірі радіостанції RTL розповів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню пише BILD. За його словами, французький літак патрулював міжнародний повітряний простір над Чорним морем.

Лекорню підкреслив, що Росія повелася "особливо агресивно" і пригрозила його збити. За словами міністра, це нагадує поведінку СРСР у розпал холодної війни та пояснюється невдачами в Україні.

"Якщо наводити конкретний приклад, місяць тому російська система управління повітряним рухом погрожувала збити французький літак у Чорному морі. Ми знаходилися у вільній міжнародній зоні, де проводимо патрулювання. Поведінка Росії у 2024 році не має нічого спільного з тим, що ми бачили у 2022 році і, звісно, до агресії в Україні", — сказав Лекорню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні 2022 російські пілоти ледь не збили британський літак RC-135 над Чорним морем. Один із російських літаків наблизився до нього на відстань до п’яти метрів. У звіті Пентагону було зазначено, що російський літак на відстані випустив ракету, хоча з британським RC-135 не зближався.