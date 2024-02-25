"Ничего нового пока сказать не могу": Лукашенко рассказал, собирается ли снова идти в президенты

До президентских выборов в Беларуси остался еще год

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намерен пойти на следующие "президентские выборы" в стране. Они должны состояться в 2025 году.

Об этом он заявил после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов, сообщает БЕЛТА. Лукашенко отметил, что "оставлять президентскую должность в такой непростой и неопределенный период будет равнозначно предательству".

"Пойду, пойду, пойду. Передайте им (выехавшим из Беларуси. — Ред.), что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе (для меня, поверьте, это очень важно — ни один человек, ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой), чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси", — заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли воспринимать эти слова как однозначное заявление и начался ли уже новый "электоральный цикл", Лукашенко подчеркнул: "О том, что это электоральный цикл и что нас будут качать до президентских выборов и они будут апогеем всего, я уже много говорил. Это и есть цикл. Официально или не официально — какой вопрос, такой и ответ. Я ответил так, как задали мне вопрос. Если надо конкретизировать, то я абсолютно серьезно и искренне скажу: ничего нового пока сказать не могу".

"Впереди еще год до президентских выборов. Многое может измениться. Естественно, я и все мы, общество, будем реагировать на то, какие изменения будут происходить в нашем обществе и в какой ситуации мы подойдем через год к голосованию… Чтобы, даже если нынешний президент не пойдет на выборы, вы запомнили. А последнее все запоминается. Поэтому этот год будет очень активным, и я на это настраиваю общество и всю вертикаль власть, которая честно и добросовестно трудилась и будет трудиться до выборов", — отметил он.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пограничники его страны якобы 2-3 раза в неделю задерживают "украинских диверсантов на границе". Более того, там якобы была проведена контртеррористическая операция.