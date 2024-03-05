Ливан обстрелял Израиль десятками ракет: власти заговорили о военной операции против "Хезболлы" (видео)

О пострадавших или разрушениях информации пока что нет

Ливан выпустил в сторону Израиля десятки ракет вечером 5 марта. В сети публикуют работу ППО и заявляют, что было выпущено всего около полусотни ракет.

Об этом сообщают израильские СМИ и журналист Эммануэль Фабиан. Атаке "Хезболлы" подвергся город Кирьят-Шмона на севере Израиля.

Так, по данным ЦАХАЛ боевики Ливана выпустили от 30 до 50 ракет по Израилю, минимум 10 из них сбила система ПРО "Железный купол". В сети делятся кадрами вечерней атаки.

Военный обозреватель и старший лейтенант армии обороны Израиля в запасе Игаль Левин прокомментировал очередную атаку. Он отметил, что этот обстрел СМИ широко не осветили, а все из-за того, что "не было эффектных видео".

"Это рутинное состояние ограниченной войны на наших северных рубежах, которая тянется уже почти полгода. Только недавно, к примеру, "Хезболла" запустила по Израилю залп из 50-ти ракет, что почти не попало в СМИ, поскольку просто не было таких эффектных видео. Лишнее доказательство того, что современное общество — это общество шоу и попкорна. А что до этого залпа, то этой ночью в Ливане кто-то не доживет до утра. Впрочем, это уже тоже рутина", — написал он в своем Telegram-канале.

В то же время Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что непрекращающиеся атаки боевиков "Хезболлы" вынуждают страну к началу "военных действий в Ливане". При этом он подчеркнул, что боевики "втягивают стороны в опасную эскалацию".

"Мы привержены дипломатическому процессу. Однако агрессия "Хезболлы" приближает нас к критической точке в принятии решений относительно нашей военной деятельности в Ливане", — заявил Галлант, передает The imes of Israel

Известно, что накануне обстрела армия Израиля ударила по нескольким военным объектам "Хезболлы" на юге Ливана, что подтвердили в ЦАХАЛ. Целями стали комплекс "Хезболлы" в Айта-эш-Шаб, который, по словам ЦАХАЛа, ранее сегодня использовался для обстрела на базе Биранит. По словам ЦАХАЛа, во время нападения никто не пострадал.

Также, как утверждают в армии обороны Израиля, были нанесены удары по командному центру "Хезболлы" в Джабаль-эль-Батаме, ракетным позициям в Матмуре и зданиям, которые использовали террористическую группировку в Мадждал-Зуне, Хуле и Кафри.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Израиль выдвинул требование к боевикам ХАМАС для прекращения боев. Террористам дали несколько недель, чтобы решить вопрос.