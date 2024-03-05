Ліван обстріляв Ізраїль десятками ракет: влада заговорила про військову операцію проти "Хезболли" (відео)

Про потерпілих або руйнування інформації поки що немає

Ліван випустив у бік Ізраїлю десятки ракет увечері 5 березня. У мережі публікують роботу ППО і заявляють, що було випущено близько півсотні ракет.

Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ та журналіст Еммануель Фабіан. Під атаку "Хезболли" попало місто Кір’ят-Шмона на півночі Ізраїлю.

Так, за даними ЦАХАЛ, бойовики Лівану випустили від 30 до 50 ракет по Ізраїлю, мінімум 10 з них збила система ПРО "Залізний купол". У мережі діляться кадрами вечірньої атаки.

Військовий оглядач та старший лейтенант армії оборони Ізраїлю у запасі Ігаль Левін прокоментував чергову атаку. Він зазначив, що цей обстріл ЗМІ широко не висвітлили, а все через те, що "не було ефектного відео".

"Це рутинний стан обмеженої війни на наших північних рубежах, яка тягнеться вже майже пів року. Тільки недавно, наприклад, "Хезболла" запустила по Ізраїлю залп із 50 ракет, що майже не потрапило в ЗМІ, оскільки просто не було таких ефектних відео. Зайвий доказ того, що сучасне суспільство — це суспільство шоу і попкорну. А що до цього залпу, то цієї ночі в Лівані хтось не доживе до ранку. Втім, це вже теж рутина", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Водночас Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що атаки бойовиків "Хезболли", які не припиняються, змушують країну до початку "військових дій у Лівані". При цьому він наголосив, що бойовики "втягують сторони в небезпечну ескалацію".

"Ми прихильні до дипломатичного процесу. Однак агресія "Хезболли" наближає нас до критичної точки в ухваленні рішень щодо нашої військової діяльності в Лівані", — заявив Галлант, передає The imes of Israel

Відомо, що напередодні обстрілу армія Ізраїлю вдарила по кількох військових об’єктах "Хезболли" на півдні Лівану, що підтвердили в ЦАХАЛ. Цілями стали комплекс "Хезболли" в Айта-еш-Шаб, який, за словами ЦАХАЛу, раніше сьогодні використовувався для обстрілу на базі Біраніт. За словами ЦАХАЛу, під час нападу ніхто не постраждав.

Також, як стверджують в армії оборони Ізраїлю, було завдано ударів по командному центру "Хезболли" в Джабаль-ель-Батамі, ракетним позиціям у Матмурі та будівлям, які використовували терористичне угруповання в Мадждал-Зуні, Хулі та Кафрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ізраїль висунув вимогу до бойовиків ХАМАС для припинення боїв. Терористам дали кілька тижнів, щоби розв'язати питання.