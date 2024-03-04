Израиль назвал четкую предпосылку завершения войны в Газе: к чему стремится ЦАХАЛ

В Минобороны страны признают — понадобится время, чтобы выполнить задуманное

Война Израиля против ХАМАС, которая идет на территории сектора Газа, не закончится, пока террористическую группировку не удастся полностью расформировать. Именно эту цель собираются преследовать военные ЦАХАЛ.

Такое заявление прозвучало накануне от министра обороны Израиля Йоава Галланта, сообщает Times of Israel. Политик подчеркнул, что в настоящее время ХАМАС фактически остались без посторонней помощи, что только играет на руку израильской армии.

"Некому помочь террористам, это лишь вопрос нашего решения, о чем мы позаботимся в первую очередь, а о чем — во вторую", — заявил Галлант во время выступления перед военнослужащими 98-й дивизии на границе с сектором Газа.

Также он подчеркнул, что Израиль не собирается заканчивать войну, пока ХАМАС не будет ликвидирован до конца.

"ХАМАС как правящей организации не будет. Это займет время", — резюмировал израильский министр обороны.

Напомним, что, несмотря на все попытки установить перемирие между воюющими сторонами, Израиль выдвинул четкие требования к ХАМАС в отношении заложников. Так, у арабских радикалов осталось около недели до момента, когда ЦАХАЛ требует получить пленных домой – это должно произойти до начала Рамадана.