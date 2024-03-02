Лавров назвал власти Молдовы режимом и обвинил в притеснении русскоязычных

Молдова оказывает "серьезное экономическое давление" на Приднестровье

Недавно власти Приднестровья обратились к России с призывом помочь, но РФ не отреагировала на это ожидаемым образом. МИД России Сергей Лавров в свете этих событий назвал власти Молдовы "молдавским режимом", который "идет по стопам киевского".

Об этом он заявил на Анталийском дипломатическом форуме. По его словам, вопрос о причинах обращения непризнанного Приднестровья за помощью в Россию следует адресовать властям Кишинева.

Ведь Лавров считает, что вопросы должны быть адресованы именно "молдавскому режиму".

Речь Лаврова

"Прежде всего, режим, который в Кишиневе устроился и идет просто стопам киевского режима, отменяя все русское, дискриминируя русский язык во всех сферах и вместе с украинцами еще устраивая серьезное экономическое давление на Приднестровье", — сказал путинист.

В свою очередь, министерство иностранных дел Молдовы заявило, что "кремлевский режим не имеет морального права читать лекции о демократии и свободе". В ведомстве прокомментировали недавнее заявление Лаврова о Приднестровье.

"Министр Лавров и Кремлевский режим не имеют морального права читать лекции о демократии и свободе. Страна, которая сажает в тюрьмы оппозиционных политиков и убивает их, необоснованно нападает на своих соседей, не может предложить миру ничего кроме крови и боли", — заявили в министерстве иностранных дел Молдавии.

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