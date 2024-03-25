Плевок в лицо: посол РФ не явился в МИД Польши после инцидента с ракетой

Российский дипломат назвал причину такого шага

Посол России в Польше Сергей Андреев не явился в понедельник, 25 марта, в Министерство иностранных дел Польши. Туда его вызвали из-за залета российской ракеты на польскую территорию.

Сам Андреев назвал причину своего отказа посетить МИД республики, сообщают российские СМИ. Он отказался от визита из-за якобы "отсутствия доказательств".

По словам Андреева, решение не приходить в здание польского МИД было принято после того, как ему якобы "отказались представить доказательную базу по инциденту".

Напомним, в ночь на 24 марта около пяти утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из российских ракет. Она вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве и находилась там 39 секунд.

После этого Польша объявила о намерениях вызвать посла РФ и вручить ему ноту протеста. В Министерстве обороны Польши заявили, что страна сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что она направляется к какой-либо цели на ее территории.