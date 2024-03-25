Плювок в обличчя: посол РФ не з'явився до МЗС Польщі після інциденту з ракетою

Російський дипломат назвав причину такого кроку

Посол Росії у Польщі Сергій Андрєєв не з’явився у понеділок, 25 березня, до Міністерства закордонних справ Польщі. Туди його викликали через заліт російської ракети на польську територію.

Сам Андрєєв назвав причину своєї відмови відвідати МЗС республіки, повідомляють російські ЗМІ. Він відмовився від візиту через нібито "відсутність доказів".

За словами Андрєєва, рішення не приходити до будівлі польського МЗС було ухвалено після того, як йому нібито "відмовилися подати доказову базу щодо інциденту".

Нагадаємо, в ніч проти 24 березня близько п’ятої ранку сталося порушення польського повітряного простору однієї з російських ракет. Вона увійшла у повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві та знаходилася там 39 секунд.

Після цього Польща оголосила про наміри викликати посла РФ та вручити йому ноту протесту. У Міністерстві оборони Польщі заявили, що країна збила б російську ракету, якби були ознаки, що вона прямує до будь-якої мети на її території.