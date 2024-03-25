"Будем требовать объяснений, но…": в МИД Польши прокомментировали инцидент с российской ракетой

Там не исключают демагогии

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что потребуют объяснений по поводу инцидента с российской ракетой от посла РФ. Вместе с тем там отметили, что не уверены в ответе со стороны Кремля.

Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. Он сказал, что будет говорить с руководителем НАТО по этому поводу.

"Мы будем требовать объяснений, но, вероятно, получим определенную демагогию. Сегодня мы будем консультироваться в канцелярии премьер-министра, я также поговорю с генеральным секретарем Североатлантического альянса (Энсом Столтенбергом. — Ред.)", — сказал Сикорский.

Как известно, в ночь на 24 марта около пяти утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет. Ее запустила авиация дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве и находилась там 39 секунд.

После этого Польша объявила о намерениях вызвать посла РФ и вручить ему ноту протеста.

К слову, в Министерстве обороны Польши заявили, что страна сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что она направляется к какой-либо цели на ее территории.

Ранее "Телеграф" писал, что в свое оправдание польское министерство обороны заявило, что ракета якобы находилась в польском воздушном пространстве 39 секунд, а падение ракеты несло бы ущерб гражданским полякам. Кроме того, МИД Польши просто вызвал российского посла, чтобы выдать ему ноту о "недовольстве".