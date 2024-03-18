"Будем настаивать": Чехия предложит запретить экспорт российского зерна в Европу

Чехия не понимает, почему Европа до сих пор покупает российское зерно

Чехия в ближайшее время предложит странам Европейского Союза запретить экспорт российского и белорусского зерна в Европу. Покупка российского зерна – это финансирование агрессивной войны российских террористов против Украины.

Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Марек Выборный, пишет чешское издание "Новости". Портал отметил, что на этой неделе в Чехии должны пройти новые фермерские протесты, но министр будет в командировке за пределами страны.

"Мы будем настаивать на том, чтобы зерновые и масличные были в списке санкций и не импортировались в Европу", – отметил Выборный, комментируя инициативу Чехии.

Министр добавил, что премьер-министр Чехии Петр Фиала уже на следующей неделе представит это предложение на заседании Европейского совета. Чехия не понимает, какие могут быть причины для поддержки российских террористов европейскими странами – именно это происходит, когда европейцы покупают российские и белорусские зерновые.

Как писал "Телеграф", в Польше и Литве собираются расширить санкции против России и запретить импорт зерна из РФ. О таких намерениях 4 марта заявили глава польского правительства Дональд Туск и глава литовского государства Гитанас Науседа.

Напомним, что ранее о намерении запретить ввоз российского зерна сообщала Латвия. Агропродукцию назвали еще одним оружием Путина.

Литовские фермеры называют своей главной проблемой российское зерно. Они добиваются от властей защиты их интересов. Украинское зерно они блокировать не собираются, как польские аграрии, о чем ранее заявил глава Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас. Он подчеркнул, что вопрос с украинскими фермерами решается дипломатическим путем.