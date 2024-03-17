Компромисс невозможен: президент Чехии "разнес" идею мирных переговоров между Украиной и РФ

Сейчас есть только два сценария прекращения войны и переговоров нет ни в одном из них

На данный момент невозможно себе представить, что Украина и Россия смогут договориться о прекращении войны. Все условия России – это диктат, не говоря уже о том, что агрессор не имеет никакого права выдвигать условия, и не удивительно, что Украина не согласится на такие переговоры.

Об этом сказал президент Чехии Петр Павел, сообщает Чешское радио. По его мнению, в текущих условиях могут быть только два сценария завершения войны.

Первый сценарий – это поражение одной из сторон: либо Украина проигрывает войну, либо будет разгромлена Россия. Второй сценарий – момент, когда обе стороны осознают, что дальнейшее продолжение войны будет означать только новые расходы, потери, разрушения и невозможность достичь поставленных целей.

Однако к моменту, когда станет возможным второй сценарий, может пройти слишком много времени. А потери, понесенные обеими странами – как человеческими, так и экономическими – уже превосходят все возможные прогнозы.

"Ситуация начинает отрицательно проявляться, в том числе и в России", – резюмировал Павел.

Как ранее писал "Телеграф", несмотря на отсутствие реальных сигналов о готовности к переговорам от Украины и России, Китай и Турция активизировались в продвижении "мирных инициатив", и в каждой стране есть свои интересы. Турция демонстрирует больший уровень заинтересованности в этом вопросе, потому что претендует на лидерство в регионе. А Китай опубликовал свой мирный план из 12 шагов еще в первую годовщину вторжения РФ в Украину. Политики этой страны перечислили условия, при которых эту войну можно было бы завершить.

Российский диктатор Владимир Путин тем временем заявил, что страна-агрессор якобы готова к переговорам по Украине. Однако, подчеркнул диктатор, они должны проходить с учетом захваченных РФ территорий и с гарантами для Москвы.