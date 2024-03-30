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"Нас опережает арсенал автократии": экс-генсек НАТО сказал, что необходимо для активизации европейского оборонпрома

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Антон Корж Антон Корж
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Расмуссен назвал самый большой просчет ЕС Новость обновлена 30 марта 2024, 05:01
Расмуссен назвал самый большой просчет ЕС. Фото Коллаж

Европейский Союз должен увеличить поставки боеприпасов и оружия Украине, поскольку последствия промедления могут плохо закончиться

Западные партнеры Украины допустили серьезный просчет – дисбаланс в поставках вооружения. Авторитарные союзники российского террористического режима поставляют Кремлю больше вооружения, чем демократические страны Европы – Украина. Это позор, что режим северокорейского диктатора Ким Чен Ына за месяц передал своим союзникам-террористам в России столько же снарядов, сколько Евросоюз передал Украине в течение года.

Об этом сказал бывший генеральный секретарь НАТО и действующий советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен. Он предложил пять идей, как реформировать оборонную промышленность Европы.

"Россия производит три миллиона снарядов в год, тогда как США и Европа вместе взятые способны произвести для Киева только 1,2 миллиона. Несмотря на огромную экономическую мощь демократического мира, нас опережает арсенал автократии в России, Иране и Северной Корее… Если не остановить Путина в Украине это означает десятилетия нестабильности и конфликтов в Европе", – подчеркнул он.

Европейский Союз должен увеличить поставки боеприпасов и оружия Украине, поскольку последствия промедления могут плохо закончиться для цивилизованного мира. Расмуссен предложил список идей, которые могут дать европейскому оборонпрому нужный "разгон":

  • Долгосрочные правительственные договоры с оборонной индустрией. Это позволит компаниям обладать необходимым капиталом для расширения мощностей.
  • Сокращение и упрощение процесса заключения контрактов. Если у компании есть подписанное письмо о намерениях – этого должно быть достаточно для запуска производства, юридические детали можно уладить в процессе.
  • Временное смягчение правил проведения тендеров по оборонным контрактам. Приоритет для компаний, которые могут взяться за поставки немедленно.
  • Быстрая амортизация инвестиций в новые оборонные мощности.
  • Создание специальных пулов для инвестиций в оборонпром силами государственных и частных фондов. Это позволит значительно увеличить темпы развития оборонной промышленности.

Напомним, чешская инициатива по приобретению боеприпасов для Украины, к которой уже присоединились 15 стран Европы и мира, может передать нашим Вооруженным силам гораздо больше снарядов, чем планировалось. Чехия нашла возможность приобрести в интересах ВСУ дополнительные боеприпасы.

Теги:
#Европа #Евросоюз #Война #Андерс Фог Расмуссен #Оборонная промышленность