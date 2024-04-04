Макрон заявил, что Россия готовит атаку на Францию: подробности

Он сказал, что не сомневается в этом и назвал дату

Олимпиада-2024, которая пройдет нынешним летом в Париже, станет целью атаки России. В этом уверен президент Франции Эмманюэль Макрон.

В частности, в среду, 4 апреля, он заявил, что не сомневается в том, что страна-агрессор будет пытаться атаковать Олимпийские игры. Об этом пишет Reuters.

"Я не сомневаюсь, в том числе с точки зрения информации", — ответил Макрон на вопрос, считает ли он, что Россия будет пытаться атаковать Олимпиаду.

Свое заявление он сделал во время открытия нового олимпийского водного центра.

Как пишет издание, это наиболее откровенное сегодня признание иностранных угроз безопасности или беспрепятственному проведению игр.

К слову, в последнее время Макрон удерживает более жесткую позицию по отношению к России. Он считает, что Москва должна быть побеждена. Именно Макрон высказался публично о том, что европейские войска могут однажды отправиться в Украину.

О том, что стоит за изменениями в публичных заявлениях Макрона, как его стратегию по Украине воспринимают внутри Франции и почему не наилучшим образом складываются отношения Парижа и Берлина, читайте в интервью "Телеграфу" французского политолога, руководителя парижского Центра исследований и разработок политических решений ( CERAP) и старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики (СЕРА) Николя Тензера: Почему Макрон изменил свою позицию по отношению к Украине? Интервью с французским политологом о новой стратегии Парижа.