Помощь не понадобится: Макрон сделал резонансное заявление насчет ввода войск в Украину

Президент Франции Эмануэль Макрон, который рассматривает введение французских войск в Украину, ответил на опасения США, что это может втянуть западные страны в конфликт с Россией. Он заявил, что помощь США и НАТО, не потребуется, если по французским войскам в Украине будет нанесен удар.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Вашингтон опасается, что в случае, если Россия ударит по французскому военному контингенту в случае его введения в Украину, Запад будет втянут в войну с РФ. В ответ на это Макрон заявил, что даже в этом случае вовлеченности США и стран НАТО не будет нужно.

Источники рассказали WSJ, что французский лидер призывал президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца занять "позицию стратегической двусмысленности по отношению к России, которая оставила бы все военные варианты на столе". Франция пыталась убедить Германию и США прекратить заявлять о границах своей вовлеченности в войну России против Украины.

Однако обе страны отказались действовать подобным образом. Байден отказался из-за опасений эскалации, а Шольц из-за боязни, что предложение Макрона может разделить союзников и сделать страны НАТО стороной конфликта.

Напомним, в конце февраля Макрон по итогам Конференции в поддержку Украины заявил, что не исключает, что НАТО может ввести свои войска для помощи Украине. В марте Макрон неоднократно отмечал, что французские войска могут оказаться в Украине в случае эскалации со стороны РФ. Он также предупреждал, что у Франции нет красных линий в отношении поддержки Украины. Также Макрон назвал условие, при котором западные войска могут зайти в Украину.

Что стоит за изменениями в публичных заявлениях Макрона, как его стратегию по отношению к Украине воспринимают внутри Франции и почему не наилучшим образом складываются отношения Парижа и Берлина читайте в интервью "Телеграфу" французского политолога, руководителя парижского Центра исследований и разработок политических решений (CERAP) и старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики (СЕРА) Николя Тензера: Почему Макрон изменил свою позицию относительно Украины? Интервью с французским политологом о новой стратегии Парижа