Макрон заявив, що Росія готує атаку на Францію: подробиці

Він сказав, що не має жодних сумнівів у цьому та назвав дату

Олімпіада-2024, яка пройде цього літа в Парижі, стане ціллю атаки Росії. У цьому впевнений президент Франції Емманюель Макрон.

Зокрема, у середу, 4 квітня він заявив, що не сумнівається в тому, що країна-агресорка намагатиметься атакувати Олімпійські ігри. Про це пише Reuters.

"Я не маю жодних сумнівів, в тому числі з точки зору інформації", — відповів Макрон на запитання, чи вважає він, що Росія намагатиметься атакувати Олімпіаду.

Свою заяву він зробив під час відкриття нового олімпійського водного центру.

Як пише видання, це найбільш відверте на сьогодні визнання іноземних загроз безпеці або безперешкодному проведенню ігор.

До слова, останнім часом Макрон утримує більш жорстку позицію щодо Росії. Він вважає, що Москва має бути переможена. Саме Макрон висловився публічно про те, що європейські війська можуть одного дня відправитися в Україну.

Про те, що стоїть за змінами в публічних заявах Макрона, як його стратегію щодо України сприймають усередині Франції і чому не найкращим чином складаються відносини Парижа та Берліна читайте в інтерв’ю "Телеграфу" французького політолога, керівника паризького Центру досліджень та розробок політичних рішень (CERAP) та старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики (СЄРА) Ніколя Тензера: Чому Макрон змінив свою позицію щодо України? Інтерв’ю з французьким політологом про нову стратегію Парижа.