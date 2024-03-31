В РФ требуют отобрать Олимпиаду у Франции: мэр Парижа довела россиян до истерики

Хозяева Олимпиады не хотят видеть представителей страны-агрессора на Играх

Пропагандистская машина РФ накинулась на мэра Парижа Анн Идальго, которая не хочет видеть россиян в своем городе на Олимпиаде-2024. В Госдуме РФ предложили Международному олимпийскому комитету (МОК) принять жесткие санкции из-за этого.

Соответствующий комментарий председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева приводит ТАСС. Он предложил МОК принять самые жесткие меры в отношении Франции, намекнув, что страна, которая не хочет видеть россиян на Играх, вообще не должна принимать соревнования.

"Зачем Международный олимпийский комитет (МОК) дает право проводить Олимпиаду стране, которая кому-то рада, а кому-то – нет? Нужно принять жесткие меры к НОК Франции и оргкомитету Игр за подобные высказывания.

И в будущем МОК должен понимать, что совершает ошибки, и требовать от организаторов гарантий, что всем спортсменам, вне зависимости от национальности, будут рады в местах проведения Игр", — заявил Свищев.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в комментарии ТАСС заявила, что французы могут не пустить представителей РФ на соревнования, даже если у них будут все разрешения.

"Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж. Такими заявлениями она просто подставила Международный олимпийский комитет (МОК), который только-только заявил об отсутствии бойкота.

Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить даже при наличии всех допусков и документов. Это вообще обычное дело", — сказала Журова.

Напомним, МОК разрешил россиянам выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе, однако российские власти пока не решили, отправлять ли делегацию на соревнования.