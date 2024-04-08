Удары украинских дронов не прошли бесследно: Россия обратилась с просьбой к Казахстану

Атаками БпЛА было выведено из строя около 14% российских мощностей

Несмотря на недавние заявления российского генерала о том, что Россия может напасть на Казахстан, Москва попросила его быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина. При условии, что возникнет дефицит на фоне усиленных атак украинскими беспилотниками и перебоев в работе.

Об этом пишет Reuters, опираясь на данные источников. По словам, которых в Казахстане уже согласовано решение об использовании запасов для России.

Источники сообщили, что Москва обратилась в Казахстан с просьбой создать чрезвычайный резерв в 100 тыс. метрических тонн бензина, готового к поставкам в РФ.

Издание также пишет, что Белоруссия уже согласилась помочь России. По данным источника, из-за атак украинскими беспилотниками было выведено из строя около 14% российских мощностей по первичной переработке нефти. Однако в настоящее время власти РФ заявляют, что ситуация на внутренних рынках топлива стабильна, а запасы достаточно велики.

И в то же время Москва запретила экспорт бензина на шесть месяцев с 1 марта, чтобы предотвратить острый дефицит топлива.

Заметим, запрет не распространяется на возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз, включая Казахстан, а также на некоторые страны, такие как Монголия, с которыми у нее есть межправительственные соглашения о поставках.

Аналитики считают, что при ухудшении ситуации запрет будет расширен, а Казахстан и другие страны будут поставлять России горючее.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне придумали новую тактику ударов по энергосистеме Украины.