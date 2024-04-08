"Россия никого не оставит в покое": командующий Сухопутными войсками ВСУ обратился к украинцам и сделал тревожный прогноз

Только ВСУ способны остановить и уничтожить врага

Военнообязанные должны найти в себе мужество стать в ряды Вооруженных сил Украины. Они должны понять, что отсидеться никому не удастся.

Об этом на своей странице в Facebook написал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк. По его словам, ВСУ нужны разные специалисты: водители, делопроизводители, повара, строители, ITишники, бухгалтеры, медики, инженеры.

"Пока Вооруженные силы Украины героически воюют и сдерживают оккупантов по всей линии фронта, Россия пытается расшатать наши тылы: посеять рознь, панику, недоверие к армии. Враг тратит на это безумные ресурсы", — отметил он.

Павлюк подчеркнул, что военная ситуация непростая. Но, по его словам, она гораздо более прогнозируемая и более контролируемая, чем это было в начале полномасштабного вторжения.

"Вспомните 2022 год – никто в мире не верил в наши силы! Но украинцев это не останавливало: очереди в военкоматы, люди голыми руками останавливали вражеские танки, жгли российские колонны "коктейлями Молотова". Сегодня те же люди говорят, что наша армия сильнейшая и самая профессиональная в Европе, мире. В нашем распоряжении западное вооружение. Мы знаем и понимаем замыслы врага. Имеем талантливых и опытных командиров. Два года назад мы обороняли Киев, а теперь поражаем военные цели в тысяче километров от линии столкновения собственными военными технологиями", — отметил командующий.

В то же время он подчеркнул, что сколько бы помощи Украина не получила, сколько бы оружия у нас ни было – армии не хватает людей. Павлюк отметил, что техника сама не едет, оружие само не стреляет, дрон сам не полетит, а подразделения должны обновляться.

"Российские пропагандисты заставили многих поверить в то, что мобилизация – это не о защите своего государства от агрессора, а о несправедливости и нарушениях прав. Я понимаю желание людей жить мирной жизнью, путешествовать, строить карьеру. Но есть объективная реальность: Россия отказывает нам в праве на существование. Враг понимает только язык силы. Мы должны заставить его убираться с нашей земли. Если мы этого не сделаем, никакой мирной жизни, никаких прав и свобод вообще не будет. Посмотрите на Россию, на временно оккупированные территории", — подчеркнул он.

По словам Павлюка, Вооруженные силы Украины – единственная сила, способная остановить и уничтожить врага. По его словам, чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у России воплотить ее кровожадные замыслы и тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни.

"Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону — судьба страны, судьба нашей нации. Россия никого не оставит в покое: ни спрятавшихся, ни тех, кто предал Украину Сейчас исторический момент, который дала нам судьба: или мы защитим и сохраним государство, или исчезнем как нация! Поддерживайте защитников и словом, и делом. Присоединяйтесь к рядам ВСУ. Наша сила в единстве! Другого варианта нет", — подчеркнул Павлюк.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк отмечал, что действия и публичные изречения некоторых украинцев превратились в мощное оружие в руках врага. Россия может нанести Украине поражение из-за негативного отношения наших граждан к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки.