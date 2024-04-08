Удари українських дронів не минули безслідно: Росія звернулась з проханням до Казахстану

Атаками БпЛА було виведено з ладу близько 14% російських потужностей

Попри нещодавні заяви російського генерала про те, що Росія може напасти на Казахстан, Москва попросила його бути готовим поставити їй 100 тисяч тонн бензину. За умови, якщо виникне дефіцит на тлі посилених атак українськими безпілотниками і перебоїв у роботі.

Про це пише Reuters, спираючись на дані джерел. За словами, яких у Казахстані вже погоджено угоду про використання запасів для Росії.

Джерела повідомили, що Москва звернулася до Казахстану з проханням створити надзвичайний резерв у 100 тис. метричних тонн бензину, готового до поставок у РФ.

Видання також пише, що Білорусь вже погодилась допомогти Росії. За даними джерела, через атаки українськими безпілотниками було виведено з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти. Проте наразі влада РФ заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси досить великі.

І водночас Москва заборонила експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту пального.

Зауважимо, заборона не поширюється на очолюваний Москвою Євразійський економічний союз, включно з Казахстаном, а також на деякі країни, як-от Монголія, з якими в неї є міжурядові угоди про постачання.

Аналітики ж вважають, що за погіршення ситуації заборона буде розширена, і Казахстан та інші країни будуть поставляти Росії пальне.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни вигадали нову тактику ударів по енергосистемі України.