"Пустые угрозы": бунт Европарламента из-за Patriot для Украины может быть театром, говорит журналист

Европарламент не утвердил бюджет Совета ЕС на 2022 год

В четверг, 11 апреля, Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за несостоятельности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot. Редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк заявил, что это может оказаться "политическим театром".

Об этом он написал в своем Twitter (X). Он отметил, что решение касалось закрытия счетов, ведь сами деньги уже давно потрачены.

"Извините, что разбиваю надежды СМИ, но решение Европейского парламента не утверждать бюджет Совета ЕС на 2022 год (!) для отправки Patriot – это пустые угрозы и чистый политический театр", – отметил он.

Заметим, на фоне новостей о том, что у Украины заканчиваются ракеты ПВО в Европе устроили настоящий бунт, именно так называют отказ Европарламента принять решение. Параллельно с этим аналитик BILD Юлиан Репке сделал тревожное заявление. По его словам, в Украине больше нет ракет для ЗРК Patriot и IRIS-T. Все запасы, которые были в стране, якобы уже исчерпаны.

К тому же в ЕС сделали неутешительный прогноз относительно систем Patriot для Украины. Дать то количество, которое просит Украина, не смогут.

Ранее "Телеграф" писал, что Турция предлагает Украине и РФ мирный план, в нем 7 пунктов.