"Пусті погрози": бунт Європарламенту через Patriot для України може бути театром, каже журналіст

Європарламент не затвердив бюджет Ради ЄС на 2022 рік

У четвер, 11 квітня, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Patriot. Редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк заявив, що це може виявитися "політичним театром".

Про це він написав у своєму Twitter (X). Він зауважив, що рішення стосувалось закриття рахунків, адже самі гроші вже давно витрачені.

"Вибачте, що розбиваю надії ЗМІ, але рішення Європейського парламенту не затверджувати бюджет Ради ЄС на 2022 рік (!) для відправки Patriot – це порожні погрози та чистий політичний театр", – зазначив він.

Зауважимо, на тлі новин про те, що в України закінчуються ракети ППО в Європі влаштували справжній бунт, саме так називають відмову Європарламенту ухвалити рішення. Паралельно з цим аналітик BILD Юліан Рьопке зробив тривожну заяву. За його словами, в Україні більше немає ракет для ЗРК Patriot та IRIS-T. Усі запаси, що були в країні, нібито вже вичерпано.

До того ж в ЄС зробили невтішний прогноз щодо систем Patriot для України. Дати ту кількість, яку просить Україна, не зможуть.

Раніше "Телеграф" писав, що Туреччина пропонує Україні та РФ мирний план, у ньому 7 пунктів.