Европарламент взбунтовался: требует срочно помочь Украине (видео)

Призыв европейского депутата поддержали 515 парламентариев

На фоне новостей о том, что у Украины закончились ракеты ПВО в Европе устроили настоящий бунт. Там отказались принимать решение о финансировании Европейского Совета, пока нашей стране не передадут системы Patriot для защиты городов.

С таким заявлением в частности выступил премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт. Во время выступления в Европейском парламенте он предложил убрать из повестки дня решение о принятии бюджета Совета ЕС, пока европейские страны не смогут найти для Украины дополнительные ЗРК Patriot. Верхофстадт добавил, что страны ЕС имеют около сотни систем Patriot, а Украина нуждается в семи таких установках. Призыв европейского депутата поддержали 515 парламентариев и только 62 были "против".

"Парламент отказывается выполнять бюджет Совета, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot", — написал Верхофстадт в соцсетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что 11 апреля во время очередной массированной атаки России под Киевом была полностью уничтожена Трипольская ТЭС.