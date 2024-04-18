Конгрессменам придется вступать в ВСУ: одиозная трампистка внесла невероятные правки в законопроект об Украине

Наговорила и о легитимности Зеленского, и о биолабораториях в Украине, и о гонениях верующих

Известная своими ультраправыми и антиукраинскими взглядами одиозная республиканка-конгрессмен Марджори Тейлор Грин сделала порцию скандальных заявлений по поводу законопроектов о помощи Украине и Израилю, и начала в них вносить свои "правки". В одной из них отмечается, что любой член Конгресса, проголосующий за этот закон, обязан вступить в украинскую армию.

Об этом Грин пишет в своем Twitter (X). Она отметила, что продемонстрировать свою поддержку Украине можно не только финансовой поддержкой, но и путем прямого участия на фронте.

После серии постов трампистка Марджори Тейлор Грин "внесла 7 правок" по законопроекту о выделении помощи Украине для противостояния в войне с Россией.

В частности:

Любой член Конгресса, проголосующий за этот закон, обязан вступить в украинскую армию. Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или потрачены до тех пор, пока правительство Украины не проведет свободные и справедливые выборы. Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или потрачены до тех пор, пока Государственный секретарь не представит Конгрессу отчет, подтверждающий, что христианские церкви в Украине могут действовать без вмешательства правительства. Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы, пока Украина не закроет все биолаборатории и не предоставит все данные о таких исследованиях правительства Соединенных Штатов. Каждая сумма, предоставляемая настоящим законом, уменьшается на 100 процентов, и соответствующая сумма должна быть предоставлена Администратору Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи Лахайну, штат Гавайи (жертвам пожаров). Каждая сумма, предоставляемая настоящим законом, уменьшается на 100 процентов, и соответствующая сумма должна быть предоставлена Администратору Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи Восточной Палестине, штат Огайо (жертвам краха поезда). Общая сумма ассигнований, предусмотренных настоящим законом, передается Генеральному прокурору для инициирования процедуры выдворения иностранцев, не имеющих законного статуса в соответствии с иммиграционным законодательством.

Трампистка также начала вносить свои правки и в законопроект по пакету помощи Израилю. Грин предлагает поставить на границе с Мексикой израильские космические лазеры, чтобы поражать нелегалов.

"Средства, выделенные этим законом, будут использованы для развития космической лазерной технологии на юго-западной границе", — говорится в правке.

На фоне этих правок нардеп Ярослав Железняк успокоил украинцев. Он отметил: "Ничего не будет, ничего сильно не затянут, в субботу пройдут спецпроцедуру и 2/3 проголосуют". По его мнению, решение может затянуться, но на пару дней, что сильно не отразится на ситуации.

В сети пользователи шокированы правками Грин, и отмечают: "Вот это так размах! "

Ранее "Телеграф" писал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп и польский глава государства Анджей Дуда встретились в Нью-Йорке. Обсуждались вопросы обороны, НАТО и война в Украине.