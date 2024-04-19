Украинка по этническому происхождению, Спартц сейчас делает все для того, чтобы Украина не получила помощи для войны против РФ

Конгрессвумен Палаты представителей Конгресса СШ от Республиканской партии США, уроженка Украины Виктория Спартц не остановилась на попытке изъять из законопроекта о помощи Украине финансирование для украинских беженцев. Она подала еще ряд поправок, которые предполагают существенное сокращение военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда". Судя по действиям Спартц, она хочет максимально "зарезать" военную помощь Украине, которую рассматривают конгрессмены.

В частности, Спартц подала правку по исключению из законопроекта положений на 7,8 млрд долларов, которые связаны с программой PDA. Эта программа позволяет передавать Украине вооружение максимально оперативно – прямо со складов Армии США.

Кроме того, Спартц потребовала запретить президенту США списывать задолженность по кредиту Украине. Также в одной из ее правок есть требование запретить использовать средства по программе FMF (заказ оружия непосредственно у производителей на нужды союзника США) всем "пострадавшим от войны в Украине" странам. Нетрудно догадаться, что речь идет в первую очередь именно об Украине.

Виктория Спартц является уроженкой города Носовка Черниговской области, хотя вся ее школьная жизнь прошла в Чернигове. Со своим будущим мужем Джейсоном Спартцем она познакомилась, когда ездила в Москву посещать родственницу. Это позволило ей переехать в США и сделать там карьеру политика. При этом она сама регулярно приезжает к родителям. 17 апреля по Чернигову были нанесены ракетные удары, в результате которых погибли и пострадали люди. Однако факты жестоких атак не влияют на решение конгрессвумен.

Кстати, еще до этого Спартц заявила о том, что не будет голосовать за сенатский пакет помощи для Украины. Предлагаемый Сенатом пакет предусматривал финансовую помощь в размере 60 млрд долларов.

17 апреля на сайте Палаты представителей Конгресса США появились тексты законопроектов по выделению помощи Украине, Израилю и Тайваню. Как и обещал спикер Майкл Джонсон, они были представлены тремя разными документами.