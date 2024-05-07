В России незаконно задержали американского военнослужащего: в чем его пытаются обвинить

Военный без разрешения начальства поехал во Владивосток на встречу с россиянкой, с которой у него были романтические отношения

На территории России на прошлой неделе незаконно задержали военнослужащего Армии США, которого пытаются обвинить в так называемом "преступном поведении". Инцидент с незаконным захватом американского гражданина произошел в российском Владивостоке.

Об этом сообщает американская служба новостей NBC News со ссылкой на чиновников правительства США. Известно, что незаконно задержанный штаб-сержант Гордон Блейк закончил службу в американской группировке в Южной Корее и должен был вернуться домой.

Однако Блейк без разрешения начальства решил поехать во Владивосток на встречу с россиянкой, с которой у него якобы были романтические отношения. Судя по "обвинению", женщину использовали в качестве приманки – поскольку обвиняют американца в "похищении женщины". Пресс-секретарь Армии США Синтия Смит заявила, что об "аресте" американского гражданина Россия сообщила Государственному департаменту США.

"Армия сообщила его семье, а Государственный департамент США оказывает соответствующую консульскую поддержку солдату в России. Учитывая щекотливость этого вопроса, мы не можем предоставить дополнительные подробности на данный момент", — отметила Смит.

В то же время глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол сказал, что он глубоко обеспокоен задержанием американца в России. Это уже не первый случай, когда российский режим захватывает в заложники американских граждан.

"У Путина длинная история захвата американских граждан в заложники. Предупреждение для всех американцев — как заявил Госдепартамент, путешествовать в Россию опасно", – отметил он.

Как сообщал "Телеграф", в Офисе генерального прокурора назвали одним из приоритетных направлений на 2024 год привлечение внимания международного сообщества к гражданским лицам, лишенным свободы на временно оккупированных территориях. Украина прекрасно знает, что такое бессудное похищение ее граждан российскими террористами.