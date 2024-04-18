Скандал с задержанием в Германии агентов РФ набирает обороты: российского посла вызвали "на ковер"

Агенты пытались сорвать помощь Украине

В Министерство иностранных дел Германии вызвали посла России. Это произошло после задержания в Баварии двух агентов, работавших на российские спецслужбы.

Об этом сообщает BILD. По данным издания, российского дипломата в МИД вызвала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Наши органы безопасности предотвратили возможные атаки, которые могли быть нацелены на нашу военную помощь Украине. Мы продолжим оказывать поддержку Украине и не позволим нас запугать", — заявила министр внутренних дел ФРГ Ненси Фезер.

Также издание отмечает, что подозреваемые пытались добыть информацию про американские военные базы и планировали нападения на военные транспортные маршруты. В окрестностях Байройта силовики провели обыски в двух домах, где были задержаны подозреваемые. 39-летнего немца российского происхождения Дитера С. обвиняют в том, что работал в интересах российских спецслужб и осуществлял съемку секретных военных объектов.

В частности, Дитер С., как утверждается, разрабатывал планы диверсий в Германии с октября 2023 года. Речь шла о взрывах и поджогах военной инфраструктуры и промышленных объектов на территории ФРГ. По информации издания Der Spiegel, Дитер С. шпионил за объектами вооружённых сил США в Графенвере (земля Бавария). Здесь находится полигон, на котором армия США обучает украинских солдат.

Под подозрением также находится 37-летний Александр Й. — также немец российского происхождения. Предполагается, что он начал работать с Дитером С. не позднее марта 2024 года.

Напомним, в Германии в городе Байройт были задержаны два агента, работавшие на спецслужбы России. Они планировали устроить диверсии на объектах военной инфраструктуры, чтобы помешать военной поддержке Украины. Федеральный генеральный прокурор Йенс Роммель арестовал подозреваемых.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве задержали агента российской разведки, пытавшегося втереться в доверие к украинским десантникам под видом капеллана. Разоблачили его во время собеседования в штабе Командования ДШВ.