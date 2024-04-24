Сел благодаря ГУР? СМИ сообщили резонансные детали задержания заместителя Шойгу

Медийная огласка утечки информации и попадания ее в украинскую разведку стала реальной причиной его преследования и ареста

Замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов оказался в российском СИЗО и преследуется режимом Путина. Этому способствовали активные меры Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сказали собеседники "Украинской правды" в ГУР. "Телеграф" уже писал, что в марте 2024 года силы ГУР МО совершили спецоперацию, в результате которой получили доступ к конфиденциальной информации и служебным документам заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

По словам источника УП, несмотря на реакцию врага и его попытки обезопасить соответствующие серверы, кибератака была осуществлена успешно и достигла своей цели.

Вскоре после получения украинскими разведчиками доступа к служебной документации заместителя Шойгу следственные органы РФ начали против него следствие по обвинению в коррупции. В конце концов, Иванова отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки.

После утечки данных привлекли за взятку

Как отмечает собеседник УП, в Кремле отлично знали о взяточничестве Тимура Иванова, однако это не становилось поводом для его привлечения к ответственности. В то же время именно медийная огласка утечки информации и попадания ее в украинскую разведку (а не взяточничество заместителя Шойгу) стала реальной причиной его преследования и ареста.

"Все знали, что он – ключевой коррупционер в структуре Минобороны РФ, а журналистские расследования с большим количеством неопровержимых подтверждений, в частности в контексте преступлений РФ в Мариуполе, сделали эту информацию общественным достоянием. Однако "санкции" против Иванова были применены только после того, когда произошла эта массивная утечка чувствительных данных".

Что известно о Тимуре Иванове

Тимур Иванов занимает должность замминистра обороны с 2016 года и считается соратником Шойгу. До этого они вместе работали в правительстве Подмосковья.

Иванов отвечает за закупку военной продукции и занимается строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны – в том числе на оккупированных территориях Украины.

С 2022 Тимур Иванов находится под санкциями США и ЕС. Однако, по данным росСМИ, его жене удалось избежать санкций, и она продолжила ездить в Европу после начала войны в Украине.

Военного звания у Иванова нет. В свою очередь ему присвоено звание действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса. Это высший классный чин федеральной государственной гражданской службы России.

Стоит отметить, что Иванов много лет работал заместителем Сергея Шойгу и участвовал в антикоррупционных расследованиях против соратников умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.

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