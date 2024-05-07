В Росії незаконно затримали американського військовослужбовця: в чому його намагаються звинуватити

Військовий без дозволу начальства поїхав до Владивостоку на зустріч із росіянкою, з якою в нього були романтичні стосунки

На території Росії минулого тижня незаконно затримали військовослужбовця Армії США, якого намагаються звинуватити у так званій "злочинній поведінці". Інцидент із незаконним захопленням американського громадянина стався у російському Владивостоці.

Про це повідомляє американська служба новин NBC News із посиланням на чиновників уряду США. Відомо, що штаб-сержант Гордон Блейк, якого незаконно затримали, закінчив службу у американському угрупованні у Південній Кореї та мав повернутися додому.

Проте Блейк без дозволу начальства вирішив поїхати до Владивостока на зустріч з росіянкою, з якою у нього нібито були романтичні стосунки. Судячи з "обвинувачення", жінку використали у ролі приманки – оскільки звинувачують американця у "викраденні жінки". Прессекретар Армії США Синтія Сміт заявила, що про "арешт" американського громадянина Росія повідомила Державному департаменту США.

"Армія повідомила його сім'ю, а Державний департамент США надає відповідну консульську підтримку солдату в Росії. З огляду на делікатність цього питання, ми не можемо надати додаткові подробиці на цей момент", — зазначила Сміт.

Водночас голова комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол сказав, що він глибоко стурбований затриманням американця в Росії. Це вже не перший випадок, коли російський режим захоплює у заручники американських громадян.

"Путін має довгу історію захоплення американських громадян у заручники. Попередження для всіх американців — як заявив Держдепартамент, подорожувати до Росії небезпечно", – зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", в Офісі генерального прокурора назвали одним з пріоритетних напрямів на 2024 рік привернення уваги міжнародної спільноти до цивільних осіб, позбавлених волі на тимчасово окупованих територіях. Україна прекрасно знає, що таке безсудне захоплення її громадян російськими терористами.