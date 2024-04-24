Обманывал Путина? В деле с задержанием зама Шойгу новый громкий поворот

В Кремле дали новый комментарий по этому поводу

Замминистра обороны РФ Тимура Иванова, задержанного за получение взятки вечером 23 апреля, подозревают в государственной измене. Взятка — лишь публичная часть обвинения.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники в ФСБ. На Тимура Иванова якобы собирали материалы целых семь лет.

Так, по данным Следственного комитета России, дело в отношении Иванова возбуждено по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — речь в ней идет о взятке в особо крупном размере, то есть от 1 млн рублей. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы, пишет русская служба ВВС.

Стоит отметить, что Иванов много лет работал заместителем Сергея Шойгу и участвовал в антикоррупционных расследованиях против соратников умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.

В Кремле уже прокомментировали информацию о том, что замминистра обороны Иванов подозревается в госизмене. Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что "сейчас много перетолков, нужно ориентироваться на официальную информацию". Любые рассуждения на эту тему Песков назвал спекуляциями, отметив, что идет следствие.

В свою очередь известный российский адвокат Сергей Жорин не оставил громкое задержание без внимания. "Для тех, кто не в курсе — это близкий круг не только министра обороны, но и ряда других высокопоставленных чиновников и бизнесменов первой величины. Примечательное, что задержанный замглавы Минобороны Тимур Иванов еще днем присутствовал на заседании коллегии министерства.", — написал он.

Справка

Тимур Иванов занимает пост заместителя министра обороны с 2016 года и считается соратником Шойгу. До этого они вместе работали в правительстве Подмосковья.

Иванов отвечает за закупки военной продукции и курирует строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны — в том числе на оккупированных территориях Украины.

С 2022 года Тимур Иванов находится под санкциями США и ЕС. Однако, по данным росСМИ, его жене удалось избежать санкций и она продолжила ездить в Европу после начала войны в Украине.

Воинского звания у Иванова нет. Зато ему присвоено звание действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса. Это высший классный чин федеральной государственной гражданской службы России.

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