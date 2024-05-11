Украину невозможно снабдить ракетами для Patriot в нужном объеме: такая проблема не только у нее

Кроме Украины, Patriot использует многие другие страны, а также сами США

Украину пока невозможно обеспечить ракетами для американских противовоздушных пусковых установок Patriot, поскольку геополитическая ситуация подогрела мировой спрос на эти боеприпасы. А производство новых ракет откровенно не успевает спросом.

Об этом пишет издание Neue Zürcher Zeitung. Кроме Украины, на ракеты для Patriot существует большая очередь заказчиков, среди которых Израиль и ряд европейских стран, которые хотят пополнить собственные арсеналы.

Кроме того, Patriot – главный ЗРК американской армии, а у США сейчас существует идея адаптировать Patriot для нужд флота. Если американцы смогут удачно интегрировать Patriot на корабли, он станет еще главным ЗРК военно-морского флота США и компонентом системы Aegis, а это сильнее повысит спрос на ракеты.

В то же время производство ракет Patriot очень ограничено. Быстро увеличить его невозможно. Сейчас выпускаются два типа ракет: PAC-2 GEM-T, рассчитанная на уничтожение крылатых ракет и самолетов, а также более новая PAC-3 MSE, которая может уничтожать баллистические и аэробаллистические ракеты. Первый тип ракет производится на заводах США оборонной компанией Raytheon в крохотном объеме в 240 (!) единиц в год. Только в 2027 году компания увеличит объем производства до 420 ракет в год, а также развернет дополнительные заводы в Европе.

С ракетами PAC-3 ситуация не намного лучше. Их производит компания Lockheed Martin на единственном в США заводе в Камдене, штат Арканзас. В 2023 году удалось нарастить производство ракет до 500 единиц в год, а к 2027 году оно вырастет до 650 единиц. Однако этого все равно будет недостаточно, чтобы удовлетворить спрос всех клиентов.

Напомним, газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что системы ПВО Patriot от союзников, которые были обещаны еще в апреле, могут прибыть в Украину не раньше конца июня. Для транспортировки некоторого вооружения требуется больше времени. В то же время, источники подтверждают, что Украина уже получила важные боеприпасы.

Тем временем Украина уже получила ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot. Они были отправлены Испанией и другими западными союзниками.