Прибудут вместе с F-16? NYT заинтриговала сроками поставок Patriot Украине

Часть военной помощи невозможно доставить быстро из-за сложного логистического маршрута

Системы ПВО Patriot от союзников, которые были обещаны еще в апреле, могут прибыть в Украину не раньше конца июня. Для транспортировки некоторого вооружения нужно больше времени.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Вместе с тем источники подтверждают, что на прошлой неделе Украина получила важные боеприпасы.

В частности, была доставлена партия артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, противотанковые средства, и ракеты.

"Вторая партия этого оружия и боеприпасов прибыла в понедельник. А во вторник в Польшу прибыла свежая партия ракет-перехватчиков Patriot из Испании. По словам высокопоставленного испанского чиновника, они скоро окажутся на украинском фронте", — пишет NYT.

Однако другое вооружение, которое ранее пообещали передать США, Великобритания и Германия, может прибыть спустя месяцы. В частности, речь идет о боевых машинах, катерах, сложных пушках, ракетных пусковых установках и системах ПВО.

"[Их доставить] гораздо сложнее, они требуют больше времени для транспортировки – отчасти потому, что их размеры часто требуют, чтобы их доставляли морем и тщательно охраняемыми поездами", — сказал американский чиновник.

Он добавил, что поставить в Украину крупное вооружение не удастся до начала лета, а то и позже. Причем большая часть помощи будет идти именно из США.

А вот системы Patriot прибудет в Украину не раньше конца июня, утверждают источники. Поставка ПВО может совпасть с поставкой еще одной крупной системы вооружения, которую Украина давно просила: истребителей F-16.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Воздушных силах сказали, когда американские истребители F-16 прибудут в Украину. Ожидается, что произойдет это совсем скоро.