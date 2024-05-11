Україну неможливо забезпечити ракетами для Patriot у потрібному обсязі: така проблема не тільки в неї

Окрім України, Patriot використовує багато інших країн, а також самі США

Україну наразі неможливо забезпечити ракетами для американських протиповітряних пускових установок Patriot, оскільки геополітична ситуація підігріла світовий попит на ці боєприпаси. А виробництво нових ракет відверто не встигає за попитом.

Про це пише видання Neue Zürcher Zeitung. Зазначається, що окрім України, на ракети для Patriot існує велика черга замовників, серед яких Ізраїль та низка європейських країн, які хочуть поповнити власні арсенали.

Окрім того, Patriot – головний ЗРК американської армії, а в США зараз існує ідея адаптувати Patriot для потреб флоту. Якщо американці зможуть вдало інтегрувати Patriot на кораблі, він стане ще й головним ЗРК військово-морського флоту США та компонентом системи Aegis, а це сильніше підвищить попит на ракети.

Водночас виробництво ракет до Patriot дуже обмежене. Швидко збільшити його неможливо. Зараз випускаються два типи ракет: PAC-2 GEM-T, розрахована на знищення крилатих ракет та літаків, а також новіша PAC-3 MSE, яка може знищувати балістичні та аеробалістичні ракети. Перший тип ракет виготовляється на заводах США оборонною компанією Raytheon у крихітному обсязі в 240 (!) одиниць на рік. Тільки у 2027 році компанія збільшить обсяг виробництва до 420 ракет на рік, а також розгорне додаткові заводи у Європі.

З ракетами PAC-3 ситуація не набагато краща. Їх виробляє компанія Lockheed Martin на єдиному в США заводі у Камдені, штат Арканзас. У 2023 році вдалося наростити виробництво ракет до 500 одиниць на рік, а до 2027 році воно зросте до 650 одиниць. Проте цього все одно буде недостатньо для того, щоб задовольнити попит усіх клієнтів.

Нагадаємо, газета The New York Times із посиланням на американських чиновників повідомила, що системи ППО Patriot від союзників, які були обіцяні ще у квітні, можуть прибути до України не раніше кінця червня. Для транспортування деякого озброєння потрібно більше часу. Водночас джерела підтверджують, що Україна вже отримала важливі боєприпаси.

Тим часом Україна вже отримала ракети до систем протиповітряної оборони Patriot. Вони були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками.