Соседка Украины может поделиться своими Patriot: но есть условие

Глава страны обещает обсудить вопрос

Бухарест готов обсуждать передачу Украине своих систем Patriot. Однако она не хочет остаться совсем без ПВО.

Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис во время встречи с президентом США Джо Байденом. Его слова приводит издание Reuters.

"Президент Байден упомянул об этом… на нашей встрече, и я сказал, что открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы посмотреть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что оставлять без ПВО Румынию неприемлемо", — сказал он.

В свою очередь Байден похвалил Бухарест за то, что тот активизировал свою помощь ВСУ и пообещал поддержать их на этом пути.

Слова Йоханниса прозвучали на фоне призыва Германии к членам ЕС и НАТО о необходимости укрепить украинскую ПВО. После этого Берлин обязался передать дополнительную батарею Patriot, а Испания выделить ракеты к ней.

Системы Patriot Румыния заказала в 2017 году и выделила на покупку 4 миллиарда евро, что является крупнейшим контрактом на закупки среди стран НАТО и ЕС. Первые комплексы были доставлены ей в 2020 году.

Сейчас на ее вооружении есть лишь одна батарея и еще одна находится на поздней стадии ввода в эксплуатацию. Исходя из слов Йоханниса, передачу именно второй батареи он готов обсуждать.

Напомним, газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что системы ПВО Patriot от союзников, которые были обещаны еще в апреле, могут прибыть в Украину не раньше конца июня.