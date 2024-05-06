Украина уже получила ракеты для Patriot: министр обороны Испании рассказала подробности

Украина должна защититься от российских атак

Украина уже получила ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot. Они были отправлены Испанией и другими западными союзниками.

Об этом во время своего визита в казармы Санхенис и Главный военный госпиталь "Орад-и-Гахиас" в Сарагосе заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет El Mundo. Отмечается, что на этой базе проходят подготовку украинские бойцы.

"Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны. Должно быть очень ясно понятно, что они предназначены для Украины, чтобы защитить себя от нападений России", — подчеркнула она.

Роблес подчеркнула, что все должны четко осознавать, что Украина подверглась вторжению со стороны российского диктатора Владимира Путина. По ее словам, он совершает большие массовые убийства и не намерен устанавливать никаких ограничений.

Напомним, газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что системы ПВО Patriot от союзников, которые были обещаны еще в апреле, могут прибыть в Украину не раньше конца июня. Для транспортировки некоторого вооружения требуется больше времени. В то же время источники подтверждают, что Украина уже получила важные боеприпасы.