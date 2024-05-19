Погода ухудшается с каждой минутой: в Иране продолжают искать место крушения вертолета президента

О состоянии главы Ирана пока ничего неизвестно

Днем воскресенья, 19 мая, вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси потерпел крушение. Авария произошла в районе населенного пункта Узи, который расположен в холмистом регионе с густым лесом.

Густой туман с дождем и отсутствие связи создают проблемы для поисковых бригад, что привело к тому, что даже спустя три часа после крушения место аварии найдено так и не было, о чем сообщает telegram-канал КСИР. В сети уже появились сообщения о том, что Раиси погиб, однако в Иране эту информацию пока не комментируют.

Как известно, помимо президента Ирана на борту находились также министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдуллахян, а также ряд других чиновников. Изначально в Иранских СМИ появлялись сообщения, что с Раиси все в порядке, но потом их удалили.

По данным Tehran Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после сообщений об аварии, однако содержание разговора не раскрывалось.

Тем временем на телеканалах Ирана показывают, как тысячи людей молятся за Раиси во всех мечетях страны. В некоторых источниках также сообщается, что погода в регионе настолько плохая, что во время поисков была потеряна связь с тремя спасателями, которых теперь тоже ищут. К поискам также привлекли вооруженные силы.

В Госдепартаменте США сообщили, что внимательно следят за сообщениями, однако никакой другой информации там не предоставили.

Напомним, "Телеграф" ранее рассказывал, кто такой Ибрагим Раиси, а заодно и о том, почему им недовольны на Западе и в Украине.