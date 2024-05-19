Погода погіршується з кожною хвилиною: в Ірані продовжують шукати місце аварії вертольота президента

Про стан глави Ірану поки що нічого невідомо

Вдень неділі, 19 травня, вертоліт президента Ірану Ібрагіма Раїсі зазнав аварії. Аварія сталася в районі населеного пункту Узі, що розташований у горбкуватому регіоні з густим лісом.

Густий туман із дощем та відсутність зв’язку створюють проблеми для пошукових бригад, що призвело до того, що навіть через три години після краху місце аварії знайдено так і не було, про що повідомляє telegram-канал КВІР. У мережі вже з’явилися повідомлення про те, що Раїсі загинув, проте в Ірані цю інформацію наразі не коментують.

Як відомо, крім президента Ірану на борту перебували також міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдуллахян, а також низка інших чиновників. Спочатку в Іранських ЗМІ з’являлися повідомлення, що з Раїсі все гаразд, але потім їх видалили.

За даними Tehran Times, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї провів екстрене засідання Ради безпеки після повідомлень про аварію, проте зміст розмови не розкривався.

Тим часом на телеканалах Ірану показують, як тисячі людей моляться за Раїсі у всіх мечетях країни. У деяких джерелах також повідомляється, що погода в регіоні настільки погана, що під час пошуків було втрачено зв’язок із трьома рятувальниками, яких тепер теж шукають. До пошуків також залучили збройні сили.

У Держдепартаменті США повідомили, що уважно стежать за повідомленнями, проте жодної іншої інформації там не надали.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше розповідав, хто такий Ібрагім Раїсі, а заразом і про те, чому їм незадоволені на Заході та в Україні.