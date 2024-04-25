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Осталось совсем мало времени: эксперты сказали, когда Иран создаст ядерное оружие

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Ситуация как никогда опасна Новость обновлена 25 апреля 2024, 12:51
Ситуация как никогда опасна. Фото Открытые источники

Если оружие массового поражения все же появится, то его испытания смогут организовать за неделю

Иран через несколько недель получит достаточно обогащенного урана, чтобы приблизиться к созданию ядерного оружия. Поэтому этого можно ожидать уже в ближайшее время.

Директор Центра передовых исследований в области безопасности, стратегии и интеграции при Боннском университете Ульрих Шли рассказал об этом журналистам. Слово эксперта цитирует BILD.

"Иран находится на грани того, чтобы сделать ядерное оружие. Речь идет о периоде в несколько недель", — сказал Ульрих Шли.

Депутат, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Джавад Карими Годоуси подтверждает эту информацию. Он заявил, что Иран сможет провести ядерное испытание, предупредив о нем всего за неделю. Первоначально Тегеран испытает ракету дальностью до 12 тыс. км.

Информацию о том, что Иран максимально приблизился к созданию ядерного оружия, подтвердил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Однако это не означает, что в течение нескольких недель у Тегерана будет готово оружие массового поражения.

"Для создания функциональной ядерной боеголовки нужно множество других вещей, которые не зависят от производства расщепляемого материала", — пояснил Гросси.

Отметим, что Иран активно накапливал обогащенный уран на протяжении последних шести лет после выхода администрации Трампа из ядерного соглашения. Показатели урана уже близки к оружейному уровню.

Ситуация осложняется из-за конфликта Ирана с Израилем. Недавно страны обменялись ударами. Иран запустил сотни ракет и дронов по Израилю. 99% целей было сбито.

В ответ Израиль поразил радиолокатор системы ПВО Ирана. Ни один ядерный объект не пострадал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что конфликт между Ираном и Израилем может перерасти в ядерную войну. Это возможно в ближайшее время.

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#Иран #Ядерное оружие