"У него нет чести": генсек ООН прокомментировал решение Гааги по Израилю и нарвался на критику

В сети слова Гутерреша вызвали негодование

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал о том, что решение Международного уголовного суда по Израилю и операции в Рафахе "обязательны для исполнения". Такое заявление генсек сделал сегодня, 25 мая.

Об этом сообщает издание Barrons со ссылкой на Agence France Presse. Кроме того, такую информацию публикуют и другие иностранные издания, однако не отмечают, где Гутерреш сделал такое заявление.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркивает обязательный характер решения Международного суда о прекращении операции Израиля в Рафахе", — отмечается в сообщении ниже.

Сегодня МУС назвал гуманитарную ситуацию в Рафахе "катастрофической". В то же время представители ООН утверждают, что ситуация ухудшится еще больше, если израильская операция будет продолжаться. Как сообщалось ранее, Международный суд обязал Израиль немедленно прекратить военную операцию в городе Рафах в секторе Газа.

Заявление Гутерреша ожидаемое вызвало бурную реакцию в сети, в том числе в X (Twitter). Так, например, доктор философии в Университете Сассари (Италия) назвал Международный суд эманацией ООН и обвинил его в антисемитизме.

"Международный суд, являясь эманацией ООН во главе с Гутеррешем, является политическим органом с явными, плохо скрытыми антисемитскими жилками", — написал профессор.

"Он совершенно бесполезная трата места. У него совершенно нет чести", — написал другой пользователь.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что президент США Джо Байден решительно выступил в защиту Израиля. Но заявил, что израильские войска не совершают геноцид в своей военной кампании против боевиков ХАМАС в Секторе Газы.

Также мы писали о том, что тело главной заложницы ХАМАСа, девушки по имени Шани Лук на днях обнаружили израильские военные.