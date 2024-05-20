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В ООН ответили, считают ли Зеленского легитимным президентом Украины

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Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Владимир Александрович признан официальным представителем страны на международной арене
Владимир Александрович признан официальным представителем страны на международной арене. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Российская пропаганда раскачивает тему нелегитимности

Организация Объединенных Наций (ООН) считает находящегося на посту президента 5 лет Владимира Зеленского главой государства. То есть, его легитимность не закончится с 21 мая 2024 года.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик. Он ответил на вопросы журналистов о позиции всемирной организации по поводу легитимности Зеленского как президента и представителя Украины на мирных переговорах.

"Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером", — сказал Дюжаррик.

Отметим, что российская пропаганда пытается раскручивать тему нелегитимности Зеленского. К прокремлевской риторике присоединился Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси. Он говорил, что Путин не захочет подписывать мирный договор с Украиной по истечению срока полномочий Зеленского.

Недавно вопрос легитимности президента Украины поднял и сам российский диктатор. Он сказал, что ее наличие является важным условием для переговоров.

Однако Владимир Александрович остается законным президентом Украины после 20 мая. Это подтвердили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Ранее "Телеграф" писал, как в Офисе президента оценили "пятилетку" Зеленского. Подоляк обратил внимание на четыре принципиальных изменения.

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