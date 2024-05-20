В ООН ответили, считают ли Зеленского легитимным президентом Украины

Российская пропаганда раскачивает тему нелегитимности

Организация Объединенных Наций (ООН) считает находящегося на посту президента 5 лет Владимира Зеленского главой государства. То есть, его легитимность не закончится с 21 мая 2024 года.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик. Он ответил на вопросы журналистов о позиции всемирной организации по поводу легитимности Зеленского как президента и представителя Украины на мирных переговорах.

"Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером", — сказал Дюжаррик.

Отметим, что российская пропаганда пытается раскручивать тему нелегитимности Зеленского. К прокремлевской риторике присоединился Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси. Он говорил, что Путин не захочет подписывать мирный договор с Украиной по истечению срока полномочий Зеленского.

Недавно вопрос легитимности президента Украины поднял и сам российский диктатор. Он сказал, что ее наличие является важным условием для переговоров.

Однако Владимир Александрович остается законным президентом Украины после 20 мая. Это подтвердили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Ранее "Телеграф" писал, как в Офисе президента оценили "пятилетку" Зеленского. Подоляк обратил внимание на четыре принципиальных изменения.