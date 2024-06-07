Грузия рискует скатиться до уровня мини-России, Путин похоже начинал, - Давид Сакварелидзе

Протестующих грузин пугают примером Украины

Ситуация в Грузии накаляется на фоне вступления в силу нового скандального закона об "иноагентах", и пророссийская власть будет дальше повышать ставки.

Такое мнение в интервью для "Телеграфа" высказал один из "грузинского десанта", бывший первый заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

По его словам, происходящее сейчас в Грузии прогнозировалось еще 12 лет назад, когда глава партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" во главе с пророссийским Бидзиной Иванишвили получили власть в стране.

"Этот один человек сошел с ума, предъявив Западу счет на 2 миллиарда долларов, сочинил в своей голове теорию заговора и фактически объявил Западу войну в такой форме. Он и его люди проводят параллели с Украиной, говоря о том, что любой Майдан приведет к глобальной войне, гибели миллионов людей. И вроде бы он, Бидзина, гарантирует, что этого не произойдет. Он пугает людей примером Украины", — подчеркнул Сакварелидзе.

Он объяснил, что сейчас в Грузии можно наблюдать создание тоталитарной системы, каждого оппозиционного активиста могут покалечить прямо под домом, а также есть нелегальный колл-центр, из которого звонят с угрозами расправы: "То есть, Грузия рискует скатиться до уровня мини-России , где все начиналось поэтапно: сначала Путин говорил, что хочет в НАТО и ЕС, и посмотрите, что теперь".

Грузинский политик подчеркнул, что именно сейчас общество в Грузии начало сопротивляться, потому что активизировалось новое поколение граждан.

"Иванишвили пошел ва-банк, мол, ему нет никакого дела до протестов и принял этот закон. И ему наплевать на западные санкции. Он шантажирует Запад, мол, у меня будет так же, как и в других странах, лояльных России – Беларуси, Узбекистану, Туркменистану и т.д. Там тоже есть законы об иноагентах и ​​сильном влиянии россиян. Дальше он будет демонстрировать силу и повышать ставки, бросит мяч протестному движению, будто спрашивая, ну, и что вы будете делать, — подытожил Сакварелидзе. — Но этот протест трансформируется в голоса избирателей. Вышедшая на протест молодежь в этом году впервые будет голосовать".