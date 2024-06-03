Под призывы о референдуме: в Грузии вступил в силу закон об "иноагентах", что дальше

Регистрация в реестре будет обязательной

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили все же подписал скандальный закон об "иноагентах". Все это несмотря на вето президента и призывы к протестам, которые и так не утихают в республике из-за нового закона.

Об этом со ссылкой на брифинг Папуашвили сообщает "Эхо Кавказа". Отмечается, что закон вступает в силу сразу после подписания.

Таким образом, теперь минюст Грузии и национальное агентство публичного реестра должны в течение 60 дней создать перечень организаций, действующих в иностранных интересах. После запуска реестра регистрация в нем станет обязательной для всех неправительственных организаций и СМИ, которые более 20% доходов получают от других государств.

Напомним, до этого правящая партия "Грузинская мечта" вносила данный законопроект в парламент дважды. В марте 2023 года, после первого внесения, он был отозван в связи с многочисленными протестами. Однако в апреле 2024 года "Грузинская мечта" внесла его повторно. Несмотря на вето президента республики Саломе Зурабишвили, 14 мая, под крики протестующих, его все же принял парламент. Это вызвало негативную реакцию на Западе. Лидер государства призвала граждан собрать подписи для проведения референдума "чтобы определить, хотим ли европейское будущее или российское рабство?", а граждане собираются продолжать протестовать. Все дело в том, что не раз звучали мысли, что за основу был взят российский подобный закон об иноагентах и подобный документ "толкает страну под контроль Кремля".