Грузія ризикує скотитися до рівня міні-Росії, Путін починав схожим чином, — Давид Сакварелідзе

Мітингувальників в Грузії лякають прикладом України

Ситуація в Грузії загострюється на тлі набуття чинності новим скандальним законом про "іноагентів", і проросійська влада далі підвищуватиме ставки.

Таку думку в інтерв’ю для "Телеграфу" висловив один із "грузинського десанту", колишній перший заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе.

За його словами, те, що зараз відбувається в Грузії, прогнозувалося ще 12 років тому, коли глава партії "Грузинська мрія — Демократична Грузія" на чолі з проросійським Бідзіною Іванішвілі отримали владу в країні.

"Ця одна людина збожеволіла, пред'явивши Заходу рахунок на 2 мільярди доларів, склала у своїй голові теорію змови, фактично оголосив Заходу війну у такій формі. Він та його люди проводять паралелі з Україною, говорячи про те, що будь-який Майдан призведе до глобальної війни, загибелі мільйонів людей. І нібито він, Бідзіна, гарантує, що цього не станеться. Він лякає людей прикладом України", — підкреслив Сакварелідзе.

Він пояснив, що зараз у Грузії можна спостерігати створення тоталітарної системи, кожного опозиційного активіста можуть покалічити прямо під будинком, а також є нелегальний кол-центр, з якого дзвонять із погрозами розправи: "Тобто Грузія ризикує скотитися до рівня міні-Росії , де все починалося поетапно: спочатку Путін казав, що хоче до НАТО та ЄС, і подивіться, що тепер".

Грузинський політик підкреслив, що саме зараз суспільство в Грузії почало чинити опір, тому що активізувалося нове покоління громадян.

"Іванішвілі пішов ва-банк, мовляв, йому немає ніякого діла до протестів, і ухвалив цей закон. І йому начхати на західні санкції. Він шантажує Захід, мовляв, у мене буде так само, як і в інших країнах, лояльних Росії – Білорусі, Узбекистані, Туркменістані тощо. Там теж є закони про іноагентів і сильний вплив росіян. Він демонструватиме силу та підвищуватиме ставки. Далі він кине м'яч протестному руху, ніби питаючи, ну, і що ви робитимете?, — підсумував Сакварелідзе. — Але цей протест трансформується у голоси виборців. Молодь, яка вийшла на протест, цього року вперше голосуватиме".