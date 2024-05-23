По примеру Фицо? Премьер Грузии сделал громкое заявление о якобы угрозах от Европы

Фразы встревожили премьера

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что якобы один из еврокомиссаров в разговоре с ним припугнул его примером покушения на словацкого премьера Роберта Фицо. Они говорили о принятом законе об иноагентах.

Информация об этом была опубликована в пресс-службе грузинского правительства. Такие фразы сразу же вызвали беспокойство.

"В частности, в разговоре со мной еврокомиссар перечислил ряд мер, которые могут предпринять западные политики после преодоления вето на закон о прозрачности, и, перечисляя эти меры, упомянул — "Вы видели, что случилось с Фицо, и вам следует быть очень осторожным", — отметил Кобахидзе.

Он добавил, что когда в контексте шантажа, связанного с законом о прозрачности, упоминают премьер-министра Словакии, на которого несколько дней назад напали, это действительно вызывает у правительства крайнее беспокойство.

Справка: 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено нападение. В него несколько раз выстрелил 71-летний мужчина после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивали как тяжелое. Позже выяснилось, что злоумышленник совершил покушение по политическим соображениям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Тбилиси произошли стычки против принятия так называемого закона об "иноагентах". Он вызвал возмущение у Запада и у общественности. 17 апреля закон был принят в первом чтении. В то же время под зданием парламента проходил митинг под названием "Нет российскому закону".