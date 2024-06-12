Наконец-то дошло: ЕС вслед за США планирует наложить санкции на крупнейшего оператора танкеров РФ

"Совкомфлот" – это крупнейшая судоходная компания России. Она играет ключевую роль в морской транспортировке российских нефти и газа

Европейский Союз планирует последовать примеру США и ввести санкции против крупнейшего оператора танкеров в России – компании "Совкомфлот". Санкции должны ограничить возможности российских террористов финансировать войну против Украины.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на документ, находящийся в распоряжении журналистов. Среди прочего предлагается наложить санкции как на непосредственно "Совкомфлот", так и на 14 танкеров, прямо принадлежащих российской компании.

Кроме того, санкции будут наложены на 13 судов, прямо не принадлежащих "Совкомфлоту", но перевозящих оборонные товары, технологии, нефть и нефтепродукты в интересах российских террористов. Единственная проблема – санкции должны быть приняты всеми членами ЕС.

Издание напоминает, что "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России. Она играет ключевую роль в морской транспортировке российских нефти и газа после начала полномасштабной войны в Украине. С помощью "теневого флота", которым управляет эта компания, российские террористы обходят санкции, продавая нефть по цене выше, чем установленный западными странами "ценовой потолок".

24 февраля Соединенные Штаты ввели санкции против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот" (FLOT.MM), чтобы снизить российские доходы от продажи нефти, за счет которых российский террористический режим финансирует войну в Украине. "Совкомфлот", по данным США, причастен к нарушению ценового потолка на российскую нефть, а также ко лжи с целью скрыть реальную деятельность компании по уклонению от санкций.

По меньшей мере, два танкера из состава российского танкерного флота вынуждены были прекратить свои действия у берегов Греции после того, как США ввели санкции против 14 связанных с Россией судов. Это может являться признаком того, что западные санкции все же подрывают торговлю российской нефтью.