Никогда такого не было и вот опять: хуситы подбили танкер с российской нефтью

Корабль смог восстановить управление и движение, пострадавших среди экипажа зафиксировано не было

Проиранская йеменская террористическая группировка "Ансар Аллах" (хуситы) 18 мая подбила противокорабельной ракетой нефтяной танкер "Wind". Танкер, принадлежавший греческой компании, шел под панамским флагом в Китай с грузом российской нефти.

Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных Сил США. Отмечается, что ракета попала в танкер, что привело к потере движения и повреждению рулевого управления.

На сигнал бедствия, отправленного танкером, отреагировал корабль коалиции, но помощь не понадобилась. Корабль смог восстановить управление и движение, пострадавших в экипаже зафиксировано не было.

"Это продолжающееся злонамеренное и безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизнь моряков в Красном море и Аденском заливе", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ситуация с нападениями затронула не только морской транспорт. Так, в начале марта в Красном море кто-то перерезал кабели глобального интернета, что привело к масштабному сбою в работе сети по всему миру. Западная коалиция и хуситы после этого обменялись обвинениями в том, кто стоит за этим актом саботажа.