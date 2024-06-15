США и Южная Корея бьют тревогу из-за слишком тесной дружбы диктаторов РФ и КНДР: подробности

Предстоящий визит Путина в КНДР может привести к расширению военного сотрудничества между российскими и северокорейскими террористами

Соединенные Штаты и Южная Корея встревожены тем, что два диктаторских террористических режима – российский и северокорейский – активно углубляют военные связи. Очередным доказательством тому может служить предстоящий визит российского диктатора Владимира Путина к его "коллеге", северокорейскому диктатору Ким Чен Ину.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН принимавшая эти резолюции Россия сейчас передает КНДР военные технологии и ресурсы.

Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн недавно имел по этому поводу экстренный телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Куртом Кэмпбеллом. Хон Гюн заявил, что визит Путина в КНДР может привести к расширению военного сотрудничества между российскими и северокорейскими террористами.

"Внимательно отслеживая соответствующие события, обе стороны договорились решительно реагировать на провокации КНДР в отношении Южной Кореи и усиливающие напряженность в регионе действия путем тесного сотрудничества", — позже официально заявило министерство иностранных дел Южной Кореи, комментируя ситуацию.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине были найдены обломки баллистических ракет, сделанных в Северной Корее. Это еще раз подтверждает опасения США о том, что КНДР вооружает Россию.

Россия могла получить от КНДР контейнеры с почти 5 миллионами артиллерийских снарядов. Российский диктатор Владимир Путин после визита в Пхеньян, вероятно, будет стремиться получить еще больше.