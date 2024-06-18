Все в триколорах и фото Путина: в КНДР устроили настоящую антиутопию к приезду главы Кремля

Визит состоится с целью взаимовыгодного обмена

Во вторник, 18 июня, президент России Владимир Путин приедет в Северную Корею (КНДР) с двухдневным "дружественным государственным визитом". В Пхеньяне будет подписан ряд важных документов.

Об этом пишет общественный деятель Андрей Смолий. Видео того, как сейчас выглядят улицы КНДР, публикуют в сети. Все они завешены фотографиями российского диктатора и флагами РФ, как в антиутопических фильмах.

"Вся столица КНДР в изображениях Путина и трехцветных флагах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из главных целей визита есть взаимовыгодный обмен. Россия ожидает поставок баллистических ракет малой дальности, снарядов, боеприпасов, запчастей к системам вооружения из КНДР, взамен на еду.

В США озабочены таким углублением отношений между Северной Кореей и РФ. Это ведь может повлиять не только на ход войны в Украине, но и на санкции, которые Запад накладывает на агрессора.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что Штаты озабочены тем, как усиление сближения между двумя странами "повлияет на украинский народ". Баллистические ракеты из Северной Кореи будут использоваться российской армией для атак. С другой стороны, Кирби озабочен тем, что может произойти "некоторое взаимодействие, которое может повлиять на безопасность на Корейском полуострове".

Заметим, что Владимир Путин посетит КНДР уже во второй раз. Первый его официальный визит состоялся в начале его первого срока в 2000 году. Тогда он встречался с отцом нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Иром.

Ранее "Телеграф" писал, что США и Южная Корея бьют тревогу из-за слишком тесной дружбы диктаторов РФ и КНДР.