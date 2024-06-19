Визит Путина в Северную Корею: Ким Чен Ын пообещал ему поддержку в войне против Украины

По случаю прибытия российского диктатора весь Пхеньян в российских триколорах и его портретах

В ходе визита президента России Владимира Путина в Северную Корею, глава КНДР Ким Чен Ын пообещал российскому диктатору поддержку в войне против Украины. Он сделал это открыто и не завуалировано.

Как сообщают росСМИ, Ким Чен Ын на переговорах с Путиным отметил роль России в "поддержании стратегической стабильности и баланса в мире". Также северокорейский диктатор выразил поддержку своему российскому коллеге в его так называемой "специальной военной операции" (так в РФ называют войну против Украины).

"Правительство Северной Кореи оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции в Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", — заявил он.

Путин в ответ рассыпался в благодарностях. Отдельно он упомянул Украину.

"Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении", — сказал глава Кремля.

Напомним, Путин прибыл в Северную Корею с двухдневным "дружественным государственным визитом". Ким Чен Ын встретил его в аэропорту, диктаторы обнимались и, по сообщению корейской стороны, "делились сокровенными думами". По случаю прибытия российского диктатора весь Пхеньян в российских триколорах и его портретах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ходе общения Путина с "холопами" в Якутске произошел незапланированный инцидент. Диктатор хотел быть ближе к народу, но что-то пошло не так.