Путина надо остановить в Украине, иначе может вспыхнуть Третья мировая, - Курт Волкер

В мире есть две противоборствующие стороны

Угроза Третьей мировой войны вполне реальна, поэтому мир должен приложить усилия для ее предотвращения. Если президента России Владимира Путина удастся остановить в Украине, это станет существенным фактором остановки глобального конфликта.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал бывший специальный представитель США по украинским вопросам Курт Волкер. Он перечислил страны и лидеров, которые разжигают конфликты.

"У нас есть Путин, который выдвигает требования по территориям, населению и управлению в Европе. У нас есть Иран, который делает то же на Ближнем Востоке, используя такие инструменты как ХАМАС, хуситы и Хезболла. У нас есть Северная Корея, которая заинтересована в своей повестке дня. И у нас есть Китай, готовый воспользоваться всем этим, если все остальные будут заняты войной где-нибудь в другом месте. Следовательно, растет вероятность того, что у нас будут постоянно продолжаться конфликты", — сказал Курт Волкер.

Он добавил, что существуют две противоборствующие стороны. Есть сторона мира, которая верит в свободу, демократию, рыночную экономику и правление права. Эти силы пытаются вместе бороться, чтобы защитить себя и сохранить безопасность для как можно большего количества людей. И есть другая сторона этого — диктатуры типа Путина, Северной Кореи или Ирана, которые пытаются воспользоваться своей готовностью применить силу вопреки нерешительности Запада.

"Я думаю, если Путина остановят в Украине, он не будет разворачивать свою войну где-то еще. Это также создаст больше сомнений в Иране, Северной Корее и Китае, если они увидят, что Россия фактически ослабила себя", — резюмировал Волкер.

Детальнее читайте в полной версии интервью: Третья мировая война вполне возможна, — Курт Волкер о проигрыше России, переговорах с Путиным и планах Трампа

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по результатам соцопроса среди американцев, они склоняются к мысли, что Третья мировая война начнется в течение следующих пяти-десяти лет. По их мнению, воевать придется против альянса Китая и России, а Украина будет одним из лучших союзников США.